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Кенкерли назвал условие победы Исмаилова в поединке со Шлеменко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Если поединок Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова будет длиться меньше трех раундов, победу одержит Исмаилов. Об этом в субботу, 3 декабря, заявил чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли в беседе с «Известиями».

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«Мне кажется, Шлеменко не в той форме, в которой он мог показать себя хорошо. После предыдущих поединков видно, что у него форма не самая лучшая. Но и Мага Исмаилов проводил поединки по правилам бокса, поэтому есть интрига, как он будет работать против крепкого Шлеменко, который стал медленнее, но всегда был выносливым и всегда шел вперед», — сказал он.

Кенкерли также обратил внимание на сильные стороны соперников.

«У Шлеменко сильная сторона — это характер, выносливость, упорство. У Маги сильная сторона — взрывная мощь. У него очень хорошие руки, очень хорошая борьба», — заключил он.

Ранее в этот день двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко заявил, что в ходе боя Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова вскроются все сильные и слабые стороны обоих бойцов. Он отметил, что ожидает интересного поединка и верит в то, что у Шлеменко больше шансов на победу. Однако и Исмаилов умеет держать удар, заметил Тищенко.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Прямую трансляцию поединка проведет телеканал РЕН ТВ.

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