Бойцы российского спецназа уничтожили в населенном пункте Берестовое в Луганской Народной Республике (ЛНР) ангары с техникой националистов Украины. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское.

«Сегодня были успешно уничтожены ангары с техникой в районе Берестового. Там произошло возгорание, детонация самоходной гаубичной установки и боеприпасов», — отметил военный в разговоре с «РИА Новости».

Спецназовец подчеркнул, что украинские боевики не могут безнаказанно вести огонь по российским позициям: в воздух поднимаются беспилотники, и огневые точки противника подавляются артиллерией.

«То есть мы не даем им права просто так накидывать на нас мины», — подчеркнул он.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в Харьковской и Запорожской областях ликвидированы два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии. Кроме того, в районе Калеников в Донецкой Народной Республике уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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