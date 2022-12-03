Боксер Тищенко рассказал о сильных и слабых сторонах Исмаилова и Шлеменко

В ходе боя Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова вскроются все сильные и слабые стороны обоих бойцов, заявил 3 декабря двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко в беседе с «Известиями».

Тищенко отметил, что ожидает интересного боя и верит в то, что у Шлеменко больше шансов на победу, однако и Исмаилов умеет держать удар.

Он подчеркнул, что опыт, выносливость, а также умение Шлеменко заканчивать бои нокаутом являются его ощутимым преимуществом в этом бою.

«У Шлеменко опыт можно отнести к сильной стороне, еще выносливость по сравнению с его соперником. А также умение сильно ударить и досрочно закончить бой», — отметил он.

В свою очередь, говоря про Исмаилова, боксер указал на ряд проблем в подготовке бойца.

«Не знаю, как он готовился к этому бою. У него есть проблема с функциональной подготовкой: он может не выдержать темпа, который ему предложит Александр», — пояснил спортсмен.

В заключение Тищенко указал на то, что и у Шлеменко последние несколько боев прошли недостаточно эффективно и победителем в бою может выйти любой из бойцов.

«Я смотрел его [Шлеменко] бой в Омске, и там не было такого блеска, как раньше. У себя дома была достаточно спорная ничья. Надеюсь, что боем с Исмаиловым он закроет вопросы. Если победит, конечно», — резюмировал боксер.

Ранее 3 декабря тренер бойца MMA Магомеда Исмаилова (Лысый Хищник), его брат Рамзан, заявил о том, что тот готов к бою с Александром Шлеменко. Он отметил, что убежден в превосходстве гибкого бойца над тем, который движется вперед как камень, Исмаилов является более гибким бойцом.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Прямую трансляцию поединка проведет телеканал РЕН ТВ.