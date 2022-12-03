Шлеменко уличил Исмаилова в «звездном» поведении

Боец ММА Александр Шлеменко в преддверии боя назвал поведение своего противника Магомеда Исмаилова «звездным» из-за его отказа от общей раздевалки. Об этом он 3 декабря рассказал «Известиям».

Бойцов привезли к месту проведения боя за несколько часов до его начала. И если Шлеменко спокойно прошел в общую раздевалку, то Исмаилов потребовал выделить ему отдельное помещение. Такое поведение Шлеменко посчитал показателем «звездности».

«Я не понимаю RCC. Получается, у нас тут одна звезда и все на него работают. Какое-то неправильное отношение. Ему не понравилось, давайте ему отдельную раздевалку построим, чтобы всё у него было хорошо. Если ты не слишком звездный, то я проблем не вижу. А если у тебя звезда и корона в проемы дверные проходить мешает, тогда да», — заявил Шлеменко.

Ранее в этот день эксперты озвучили прогнозы на бой Исмаилова и Шлеменко. Мнения спортсменов, чемпионов и друзей бойцов на исход боя разделились.

Так, экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд назвал обоих бойцов одними из самых медийных и заметил, что в ударном плане Исмаилов более силен и резок, нежели Шлеменко. По его мнению, у Шлеменко будет определенное преимущество, но последние поединки у него откровенно не сложились.

В свою очередь российский боец UFC Алексей Олейник назвал поединок Исмаилова и Шлеменко в рамках турнира RCC 13 противостоянием представителей разных школ. По его словам, сейчас именно Шлеменко и Исмаилова можно назвать самыми известными российскими спортсменами в смешанных единоборствах.

По мнению бойца смешанных единоборств Вагаба Вагабова, Исмаилов победит Шлеменко. Последний, по его словам, действует однообразно, поэтому его можно просчитать.

Спортсмены встретятся в октагоне 3 декабря в Екатеринбурге на арене «Уралец». В соглавном бою сойдутся Иван Штырков и Асылжан Бакытжанулы. Телеканал РЕН ТВ покажет поединки в прямом эфире.