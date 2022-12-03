Реклама
Прямой эфир
Мир
Ракета выпущена из сектора Газа в сторону Израиля
Мир
Лукашенко заявил о нежелании войны
Мир
В США предрекли Украине потерю юга и левобережья Днепра
Наука
Чернышенко высоко оценил представленные на Конгрессе молодых ученых проекты
Общество
Пожар в здании ресторанов в центре Москвы потушили
Мир
Британский политик назвал выстрелом себе в ногу введение G7 потолка на нефть РФ
Наука
Фальков указал на важность высокого качества подготовки кадров для прорыва в науке
Общество
Альфа-банк опроверг данные о задержании Михаила Фридмана в Лондоне
Мир
Посольство РФ потребовало объяснить задержание российского бизнесмена в Лондоне
Мир
Французский политик призвал выйти из Евросоюза
Спорт
Сборная Нидерландов после победы над США первой вышла в четвертьфинал ЧМ
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Москвы

Чернышенко высоко оценил представленные на Конгрессе молодых ученых проекты

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко по итогам посещения II Конгресса молодых ученых в Сочи отметил, что мероприятие задало очень высокую планку.

На полном «Сириусе»: в Сочи открылся II Конгресс молодых ученых
Что деятели науки обсудили с президентом Владимиром Путиным

Вице-премьер отметил, что экспозиция конгресса даст любому возможность убедиться в том, что там представлены совершенно реальные практичные и работающие на технологический суверенитет России проекты, которые создали молодые ребята.

«Это вызывает просто вот восторг и радость, и особо я бы, наверное, хотел бы отметить, что некоторые проекты, они буквально с колес уже ушли в поручение, в том числе и президентские, для того, чтобы масштабировать их в масштабах страны. Но, например, проект «Наша laba», да замечательный проект, который объединил, по сути дела, каталог научных приборов, расходников к ним. Там уникальные примеры приборов, которые прямо сейчас приносят реальные научные результаты», — сказал Чернышенко.

Также вице-премьер отметил такую правильную и интересную идею, как создание музеев науки, где можно было бы объединять и игровые моменты, и образовательные, и просветительские, и много других инициатив, которые на конгрессе реально воплощаются сразу в действия.

«Но если говорить все-таки про правительство, то основные задачи президент поставил. Самое главное, созданные инструменты по его поручению — 47 государственных программ научно-технологического развития объединили 34 разрозненных государственных программ и созданы все необходимые инструменты управления», — указал он.

Чернышенко отметил, что буквально сегодня было первое заседание, на котором обсуждались взаимодействие в развитии науки, планы на будущий год. И самое главное, что нужно делать, считает вице-премьер, скорее все планы реализовывать в интересах достижения технологического суверенитета страны и поддержки Министерства обороны и российских силовых ведомств по обеспечению задач СВО.

Ранее 3 декабря министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в беседе с «Известиям» на полях Конгресса молодых ученых в Сочи рассказал, что необходимо сделать для достижения поставленных целей и прорыва в российской науке. Он указал, что развитие отечественной науки постепенно выходит на новый уровень. Поставлены такие задачи, как достижение научного и технологического суверенитета России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022