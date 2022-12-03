Чернышенко высоко оценил представленные на Конгрессе молодых ученых проекты

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко по итогам посещения II Конгресса молодых ученых в Сочи отметил, что мероприятие задало очень высокую планку.

Вице-премьер отметил, что экспозиция конгресса даст любому возможность убедиться в том, что там представлены совершенно реальные практичные и работающие на технологический суверенитет России проекты, которые создали молодые ребята.

«Это вызывает просто вот восторг и радость, и особо я бы, наверное, хотел бы отметить, что некоторые проекты, они буквально с колес уже ушли в поручение, в том числе и президентские, для того, чтобы масштабировать их в масштабах страны. Но, например, проект «Наша laba», да замечательный проект, который объединил, по сути дела, каталог научных приборов, расходников к ним. Там уникальные примеры приборов, которые прямо сейчас приносят реальные научные результаты», — сказал Чернышенко.

Также вице-премьер отметил такую правильную и интересную идею, как создание музеев науки, где можно было бы объединять и игровые моменты, и образовательные, и просветительские, и много других инициатив, которые на конгрессе реально воплощаются сразу в действия.

«Но если говорить все-таки про правительство, то основные задачи президент поставил. Самое главное, созданные инструменты по его поручению — 47 государственных программ научно-технологического развития объединили 34 разрозненных государственных программ и созданы все необходимые инструменты управления», — указал он.

Чернышенко отметил, что буквально сегодня было первое заседание, на котором обсуждались взаимодействие в развитии науки, планы на будущий год. И самое главное, что нужно делать, считает вице-премьер, скорее все планы реализовывать в интересах достижения технологического суверенитета страны и поддержки Министерства обороны и российских силовых ведомств по обеспечению задач СВО.

Ранее 3 декабря министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в беседе с «Известиям» на полях Конгресса молодых ученых в Сочи рассказал, что необходимо сделать для достижения поставленных целей и прорыва в российской науке. Он указал, что развитие отечественной науки постепенно выходит на новый уровень. Поставлены такие задачи, как достижение научного и технологического суверенитета России.