Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проблемы с поставками западного вооружения Киеву приведут к тому, что к концу конфликта территория страны значительно уменьшится. Такое мнение 1 декабря выразил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

«Украина превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом», — пишет Рикардс.

По его словам, украинская сторона понесла большие потери, а военная помощь от Запада не принесет никакой пользы, поскольку военные ВСУ плохо обучены. Кроме того, существуют трудности в логистике для переброски оружия на передовую.

Рикардс отметил также, что, если судить по информации от Белого дома, Евросоюза (ЕС) и НАТО, «дела на Украине складываются относительно неплохо для Киева», но на деле «ситуация на поле боя почти полностью расходится с западным нарративом».

Также обозреватель отметил не сильное влияние санкций Запада на Россию, и при этом разрушительное для стран ЕС и США.

«Санкции мало повлияли на экономику России. Но влияние на Европу и США было разрушительным, включая нехватку энергии, инфляцию и нарушение цепочки поставок. Эти последствия сохранятся и приведут к серьезной рецессии в ЕС и США в первой половине 2023 года», — отмечается в статье.

29 ноября в Крыму предрекли скорое прекращение существования Украины как государства. Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков высказал мнение, что Украина и ее армия не смогут пережить предстоящую зиму. Он отметил, что ВСУ уже сейчас теряют контроль над рядом населенных пунктов на Донбассе. Эта тенденция, по мнению Бобкова, будет только возрастать.

Ранее, в сентябре, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина может потерять значительную часть своих земель — треть или половину территории.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации из-за участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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