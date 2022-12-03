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Британский политик назвал выстрелом себе в ногу введение G7 потолка на нефть РФ

Политик Куртен: Россия смеется над предельными ценами G7 и ЕС на нефть
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен подверг критике решение стран G7 ввести ценовой потолок на российскую нефть. Об этом он написал 3 декабря в своем Twitter-аккаунте.

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«Россия смеется над предельными ценами G7 и ЕС на нефть в $60 за баррель. Россия просто продаст свою нефть Китаю и Индии по рыночной цене, в то время как коллективный Запад снова выстрелит себе в ногу», — подчеркнул он.

Ранее, 2 декабря, страны G7 и Австралии договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель. Новая политика вступит в силу 5 декабря. В тот же день страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс. Блок остановился на отметке в $60, несмотря на то что страны Балтии и Польша настаивали на показателе в $30.

Позднее в Еврокомиссии сообщили о том, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться 45 дней для судов стран G7, загрузившихся до 5 декабря. Отмечается, что потолок цен вступит в силу с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля для нефтепродуктов. Будет действовать отсрочка в 45 дней для поставляемой морем российской нефти для судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января.

3 декабря постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о том, что Россия прекратит поставлять нефть в страны Европы на фоне введения Евросоюзом (ЕС) потолка цен. Кроме того, Ульянов сделал предположение о том, что ЕС вскоре «обвинит Россию в использовании нефти в качестве оружия».

В этот же день генеральный директор АНО «ННЦ Ансельм» Максим Канищев рассказал «Известиям», что договоренность о потолке цен на российскую нефть станет «дырявым потолком». Он обратил внимание, что на прошлой неделе нефть из России торговалась на уровне $48, а они установили потолок в $60.

29 ноября обозреватель журнала The National Interest Мэтью Мэй заявил, что введение потолка цен на российскую нефть может обернуться для Запада негативными последствиями, а также сменить расклад сил в экономическом противостоянии с Москвой. Кроме того, такая инициатива приведет к экономической многополярности, которая невыгодна США, отметил он.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

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