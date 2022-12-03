Альфа-банк опроверг данные о задержании Михаила Фридмана в Лондоне

Предприниматель Михаил Фридман находится на свободе в своем доме в Лондоне, а не под арестом, и не имеет никакого отношения к истории с задержанием, сообщили 3 декабря «Известиям» в пресс-службе Альфа-банка.

«Нам неизвестно, о ком идет речь в этой новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к этой истории он не имеет», — указали в пресс-службе.

Сам Фридман, как пишет Forbes, заявил о том, что не имеет никакого отношения к этой информации.

«У меня всё в порядке, я в выходные встречаюсь с друзьями», — заявил он.

Ранее 3 декабря британская газета The Independent со ссылкой на заявление Национального агентства по борьбе с преступностью сообщила о том, что правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена, который обвиняется в отмывании денег. Известно, что вместе с россиянином задержали еще двух человек, которые также проходят по тому же делу. Среди них 35-летний мужчина, работавший в доме бизнесмена.

Позднее появилась информация о том, что задержанным может являться российский предприниматель Михаил Фридман.

В свою очередь российское посольство в Лондоне потребовало от британских властей немедленно уведомить о причинах задержания бизнесмена из РФ. Диппредставительство потребовало обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанному россиянину и предоставить ему адвокатов.