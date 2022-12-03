Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,5 км. Шлейф протянулся примерно на 80 км к северу. Ситуации присвоили «оранжевый» код опасности, выбросы пепла опасны для самолетов, передает телеканал «Известия». Шивелуч — самый северный вулкан Камчатки, за последний месяц его активность возросла.

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