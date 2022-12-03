Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до 14
До 14 человек увеличилось количество пострадавших в ДТП с автобусом в Москве, сообщили экстренные службы 3 декабря.
«Всего пострадали 14 человек, 12 человек госпитализированы, из них 5 детей», — сказал источник ТАСС.
В столичном управлении ГИБДД подтвердили данные только о 13 пострадавших.
Ранее в этот день автобус протаранил мачту освещения на Люблинской улице. По данным «Известий», 11 человек были госпитализированы, среди них — пятеро несовершеннолетних. У пострадавших диагностировали ушибы, переломы и сотрясения.
Как рассказал водитель автобуса, было скользко и его занесло на дороге.