Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка России по футболу

В субботу, 3 декабря, определились все участники 1/4 финала Фонбет Кубка России по футболу.

Во время жеребьевки верхней сетки Кубка России — «Пути РПЛ» — произошла ошибка, пишет «Спорт- Экспресс». Так, «Ростову» изначально достался «Краснодар», а ЦСКА — «Урал». Однако организаторы переставили команды, так как армейцы и екатеринбуржцы играли в одной группе.

По итогам жеребьевки в верхней сетке «Локомотив» сыграет против «Спартака», «Крылья Советов» встретятся с «Динамо», «Ростов» сыграет с «Уралом», а ЦСКА — с «Краснодаром».

В нижней сетке — «Пути регионов» — встретятся «Уфа» – «Ахмат», «Акрон» – «Торпедо», «Вогла» – «Зенит» и «Звезда» – «Нижний Новгород».

В верхней сетке между собой играют команды, занявшие первые и вторые места в групповом раунде «Пути РПЛ». Стадия проходит в два матча. Игры состоятся 22 февраля и 1 марта 2023 года.

В нижней сетке Кубка России в первой стадии встречаются клубы-победители «Пути регионов» и третьи команды группового раунда «Пути РПЛ». Этап проходит в один матч, в случае ничьей — сразу серия пенальти. Матчи состоятся 26 февраля.