Стрельба произошла в центре Торонто

Один человек получил ранение в результате стрельбы в Торонто. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел возле бара в центральной части канадского города. По данным СМИ, пострадавший госпитализирован в критическом состоянии.

По факту стрельбы проводится расследование. Подозреваемые разыскиваются.

27 ноября один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате стрельбы в американском городе Атланта, штат Джорджия. Обстоятельства происшествия не уточнялись.