Российские вооруженные силы уничтожили за сутки около 190 украинских военных на различных направлениях. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении упреждающими ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики (ЛНР). При этом было уничтожено до 60 украинских военных», — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что на южнодонецком направлении украинские боевики предпринимали попытки контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское (ДНР). Было уничтожено более 40 боевиков ВСУ.

На краснолиманском направлении в районе Коломыйчихи и Житловки в ЛНР, по словам Конашенкова, российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак».

В районе Краматорска в ДНР российские подразделения поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников. Удалось также уничтожить американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 возле Калеников (ДНР). В Харьковской и Запорожской областях ликвидированы два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Накануне в Минобороны сообщали, что на купянском направлении была сорвана новая украинская атака, уничтожено более 50 боевиков. Кроме того, ВС России сорвали атаку на краснолиманском направлении. Более 100 солдат ВСУ убиты или ранены, еще 11 сдались в плен.

В конце ноября российские военные также отбили атаку украинских войск на купянском направлении, ликвидировав более 50 солдат ВСУ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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