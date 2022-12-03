Реклама
Прямой эфир
Политика
В Кремле заявили об отсутствии точной даты разговора Путина и Макрона
Мир
В администрации Киева прошли обыски
Общество
В Махачкале почтили память Неизвестного Солдата
Мир
В Киеве объявили воздушную тревогу
Общество
Песков сообщил о планах Путина со временем посетить Донбасс
Мир
Макрон заявил о готовности Франции поставить дополнительное оружие Киеву
Армия
Песков напомнил о завершении частичной мобилизации в РФ
Мир
Гросси назвал отвод вооружений с ЗАЭС частью соглашения по ее защите
Мир
Британцы переходят на корм для животных и греют еду свечами из-за роста цен
Экономика
Ульянов заявил о прекращении РФ поставок нефти в ЕС после введения потолка цен
Армия
Шойгу прибыл в Минск на переговоры с главой минобороны Белоруссии
Мир
Митинг в поддержку Саакашвили прошел в центре Тбилиси
Сюжет:

Минобороны: украинские войска потеряли до 190 человек на различных направлениях

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские вооруженные силы уничтожили за сутки около 190 украинских военных на различных направлениях. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении упреждающими ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики (ЛНР). При этом было уничтожено до 60 украинских военных», — сказал Конашенков.

Наступательный нажим: ВС РФ перемалывают под Артемовском украинские части
Противнику нечем будет заменить обескровленные в Донбассе формирования, считают эксперты

Представитель Минобороны добавил, что на южнодонецком направлении украинские боевики предпринимали попытки контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское (ДНР). Было уничтожено более 40 боевиков ВСУ.

На краснолиманском направлении в районе Коломыйчихи и Житловки в ЛНР, по словам Конашенкова, российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак».

В районе Краматорска в ДНР российские подразделения поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников. Удалось также уничтожить американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 возле Калеников (ДНР). В Харьковской и Запорожской областях ликвидированы два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Накануне в Минобороны сообщали, что на купянском направлении была сорвана новая украинская атака, уничтожено более 50 боевиков. Кроме того, ВС России сорвали атаку на краснолиманском направлении. Более 100 солдат ВСУ убиты или ранены, еще 11 сдались в плен.

В конце ноября российские военные также отбили атаку украинских войск на купянском направлении, ликвидировав более 50 солдат ВСУ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022