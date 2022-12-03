Митинг в поддержку Саакашвили прошел в центре Тбилиси

Митинг в поддержку находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проходит в центре Тбилиси, сообщает 3 декабря корреспондент «Известий» Георгий Джабишвили.

Отмечается, что в ходе своего митинга члены «Единого национального движения» собрались около офиса правящей грузинской партии «Грузинская мечта», где начали требовать перевод бывшего президента на лечение в иностранную клинику.

«Надеюсь, что власти откликнутся на наше разумное требование и дадут возможность Михаилу продолжить курс лечения за границей», — заявил брат экс-президента Грузии Георгий Саакашвили.

Ранее, 28 ноября, адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил о том, что медицинское обследование бывшего президента Грузии, который сейчас находится в тюрьме, выявило содержание мышьяка в его организме.

До этого, 24 ноября, депутаты парламента Грузии из общественного движения «Сила народа» указали на попытки посольства США в Тбилиси освободить из тюрьмы Саакашвили. Депутаты отметили, что власти США продолжают просить Грузию об освобождении экс-политика, однако боятся реакции народа на свои действия.

20 ноября в Тбилиси возле здания правительства Грузии прошел митинг, участники которого требовали разрешить вывезти на лечение за границу экс-президента.

Бывший глава государства был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили.