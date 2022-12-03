В Киеве объявили воздушную тревогу

Днем в субботу, 3 декабря, на территории столицы Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили в городской администрации украинской столицы.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Ранее в этот день воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Кроме того, сообщалось об экстренных отключениях света в Киеве и Одесской области. Были временно отменены графики стабилизационных отключений.

Накануне в этих областях также объявлялась воздушная тревога. Сообщалось, что в Днепропетровске прозвучало несколько взрывов.

До этого, 28 ноября, «Укрэнерго» назвало близкой к катастрофической ситуацию в энергетике в ряде регионов. Ситуация в энергетике может вызвать рост протестных настроений среди украинцев. Кроме того, наблюдается нехватка квалифицированных работников и комплектующих для ремонта энергообъектов.

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отмечал, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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