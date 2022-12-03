G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на нефть из РФ в размере $60 за баррель

Страны G7 и Австралия согласовали установление потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Это следует из их совместного заявления, распространенного 2 декабря министерством финансов США.

«G7 и Австралия как нынешние члены коалиции по введению потолка цен 2 декабря достигли консенсуса о максимальной цене в $60 за баррель на перевозимую по морю нефть российского происхождения», — говорится в документе.

Отмечается, что политика потолка цен вступит в силу 5 декабря или вскоре после этой даты.

В этот же день страны–члены Евросоюза (ЕС) достигли договоренности относительно предельной цены на российскую нефть. Блок остановился на отметке в $60, несмотря на то, что государства Балтии и Польша настаивали на показателе в $30. Вашингтон в свою очередь поприветствовал консенсус, к которому пришел ЕС.

Как пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лимит стоимости российской нефти, поставляемой по морю, будет регулируемым. Такая мера позволит реагировать на дальнейшее развитие ситуации на рынке, добавила политик.

3 декабря заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с «Известиями» объяснил, что значит вводимый ЕС потолок цен на российскую нефть, и рассказал, как это отразится на рынке. По словам специалиста, принятая мера даст ЕС возможность внести изменения в санкции и позволить своим компаниям перевозить российскую нефть, в случае, если Россия, конечно, согласится ее продавать по установленной цене.

Без участия России, то есть предоставлением ее нефти на рынки, данная схема работать не будет, подчеркнул Фролов.

В тот же день генеральный директор АНО «ННЦ Ансельм» Максим Канищев рассказал «Известиям», что договоренность G7 и Австралии о потолке цен на российскую нефть в $60 за баррель станет «дырявым потолком». Он обратил внимание, на прошлой неделе нефть из России торговалась на уровне $48, а они установили потолок в $60.

Ранее, 29 ноября, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не приемлет введения такого ограничения. Он также подчеркнул, что установление потолка стоимости создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.

Еще 12 октября президент России Владимир Путин отметил, что РФ не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на нее.