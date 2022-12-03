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Посол Польши в США назвал грядущую зиму проверкой единства стран Запада

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Jan Wehnert
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Грядущая зима станет проверкой единства стран Запада против России, заявил 1 декабря посол Польши в США Марек Магиеровский в беседе с Newsweek.

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«Предстоящая зима <…> будет очень интересна с точки зрения нашего нынешнего подхода и тех трещин, которые появились недавно среди союзников по НАТО и ЕС. Эта зима станет лакмусовой бумажкой для всех нас», — отметил он.

Магиеровский также добавил, что, несмотря на заполненность всех европейских газовых хранилищ на 100%, говорить о том, что Европа наверняка будет в безопасности этой зимой, не приходится.

«Все наши хранилища сейчас заполнены, буквально на 100%, что не означает, что мы полностью в безопасности, потому что многое зависит от климата и температур. <…> Это будет еще одним испытанием на единство сплоченности всех стран ЕС», — резюмировал он.

Ранее, 2 декабря, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что некоторые страны Запада не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, но им следует убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Глава турецкого МИДа при этом признал, что сделать это сейчас будет сложнее, чем в марте, когда представители Украины и РФ встречались в Анталье и Стамбуле.

1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что США раскалывают Запад своей агрессивной политикой по отношению к собственным же европейским союзникам. Французский лидер обрушился с критикой на американский закон о климате в первый же день поездки в США. По мнению Макрона, новый закон сильно ударит по европейскому производству и рынкам сбыта.

В этот же день глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности указал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Министр отметил, что Европа «побежала» за США в их устремлении использовать ситуацию на Украине против России.

До этого, 30 ноября, газета The Wall Street Journal написала, что Макрон и ряд других европейских лидеров недовольны политикой США, которая усугубляет экономическое положение и энергокризис стран ЕС.

27 ноября обозреватель газеты Politico увидела угрозу для экономики Евросоюза в политике США. По мнению обозревателя, главным приоритетом Вашингтона были собственные интересы и амбиции, даже если это могло навредить союзникам.

Тогда же стало известно, что европейские чиновники высокого ранга испытывают гнев по отношению к Белому дому и обвиняют американцев в получении сверхприбыли. По их словам, США извлекают выгоду не только на украинском конфликте, но и в поставках энергоносителей странам ЕС, которые отказались от российского газа и пытаются найти новые каналы поставок.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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