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Космонавт Шкаплеров поделился впечатлениями от Конгресса молодых ученых в Сочи

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Российский космонавт Антон Шкаплеров 3 декабря высоко оценил представленные на II Конгрессе молодых ученых изобретения.

«Огромное количество молодых амбициозных ребят, которые не просто живут и пользуются тем что есть, они хотят сами изобретать, сами ученые, думают о будущем. <…> Самое главное — это ребята у которых горят глаза, которые хотят общения, причем это, получается, уже международное общение, ребята делятся своим опытом, рассказывают о своих достижениях, слушают других ребят, что очень важно для сплочения нашей молодежи», — сказал он в беседе с корреспондентом «Известий» Игорем Балдиным.

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По мнению Шкаплерова, государство ведет правильную политику в научной и образовательной сферах. Он напомнил, что в 1990-е годы происходила «утечка мозгов». Однако сейчас молодым перспективным специалистам уделяется большое внимание, им создают специальные условия для развития, отметил он.

«Мне приятно видеть изобретения, сделанные ребятами, которые работает у нас в Роскомосе. Это молодые ученые. У нас есть целое направление ребят, которые вместе создают, вместе изобретению, и иногда даже эти изобретения доходят до космоса», — подчеркнул он.

Ранее в этот день заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил Конгресс молодых ученых. По его словам, подобные площадки за счет круглогодичного способа эксплуатации можно проводить во всех регионах. Он отметил, что они уже представлены не только в Сочи, но и в Москве.

1 декабря президент России Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых заявил, что одна из главных задач — интегрировать новые регионы РФ в научную и образовательную среду страны. По его словам, гражданам новых территорий необходимо «врасти в российскую действительность» и почувствовать преимущества от жизни в стране. Президент РФ также сказал, что государство возлагает надежды на молодых ученых. При этом он подчеркнул: сейчас важно настроить все институты государственной власти и общество в целом на то, что технологический суверенитет может быть основан только на базе фундаментальной и прикладной науки.

II Конгресс молодых ученых проводится в Сочи в парке науки и искусств «Сириус» с 1 по 3 декабря. В мероприятии участвует около 3 тыс. делегатов более чем из 40 стран.

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