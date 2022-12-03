В Махачкале почтили память Неизвестного солдата

Жители Махачкалы в субботу, 3 декабря, возложили цветы и венки к Вечному огню в День неизвестного солдата. На площадке мемориального комплекса собрались ветераны, сотрудники правоохранительных органов, студенты и школьники, чтобы почтить память павших воинов. На мероприятии побывал корреспондент «Известий».

Как рассказал «Известиям» председатель дагестанского регионального отделения Всероссийской организации ветеранов Магарам Алиджанов, в годы Великой Отечественной войны половина из 180 тыс. участвовавших в сражениях дагестанцев не вернулись домой. Без вести пропавшими числятся больше 46 тыс. солдат.

Алиджанов напомнил, что 3 декабря 1966 года из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе перевезли в Москву останки неизвестного солдата и захоронили у Кремлевской стены.

«Мы в Дагестане чтим память о воинах, которые сложили головы за нашу победу», — подчеркнул он.

По словам руководителя совета ветеранов, сегодня памятные мероприятия проходят во многих городах Дагестана.

«Пока защитников Отечества помнят, я лично не считаю их погибшими: раз они в нашей памяти, значит, они живые. Так считает и наша ветеранская организация республики, и все дагестанцы», — отметил полковник ВДВ.

Алиджанов добавил, что сейчас в спецоперации по защите Донбасса участвуют тысячи дагестанских военных.

«Все мне лично говорили при встрече: я прекрасный снайпер, я пулеметчик, я механик-водитель танка, мы очистим Донецк от этой нечисти — нацистов и бандеровщины. Действительным фактом того, что они героически сражаются, является и то, что четыре дагестанца — Герои России. Поэтому в дальнейшем мобилизованные из Дагестана тоже выполнят задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным, и победа будет за нами», — заключил Алиджанов.

В России 3 декабря отмечают День Неизвестного Солдата — праздник, посвященный подвигам воинов, чьи имена не удалось узнать. Среди пропавших без вести солдат во всем мире самое большое количество приходится на страны бывшего СССР, поэтому для РФ том числе знаменательная дата всегда будет иметь особое значение.

2 декабря, в канун Дня неизвестного солдата, по инициативе «Российской газеты» побывавший в космосе штандарт 354-й Калинковичской Краснознаменной ордена Ленина и ордена Суворова стрелковой дивизии был доставлен в Пензу на встречу с ветераном-фронтовиком Александром Константиновичем Дручковым.

В послевоенные годы этот раритет был как знамя для совета ветеранов соединения — от ушедших фронтовиков его передавали живым. А детям и внукам завещали: когда нас не останется, передать штандарт на вечное хранение в краеведческий музей Гагарина в Гжатске.

Ранее «Известия» писали, какие мероприятия планируются в столице по случаю годовщины битвы за Москву. Городские музеи, библиотеки и выставочные центры подготовили более 80 тематических событий.