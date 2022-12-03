Макрон заявил о намерении обсудить с Путиным ситуацию с Запорожской АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1 3 декабря заявил, что намерен обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я намерен переговорить с президентом Путиным после беседы с гендиректором МАГАТЭ и обсудить в особенности ситуацию с гражданской атомной энергетикой (на Украине. — Ред.)», — сказал он.

По словам Макрона, надо избегать эскалации, защищать ЗАЭС и готовить диалог к предстоящим возможным переговорам.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что даты возможного телефонного разговора лидеров пока нет.

1 декабря Макрон сообщил, что намерен продолжать диалог с президентом России для урегулирования конфликта на Украине. Он назвал важной работу, которую ведет МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси с начала конфликта на Украине.

Ранее, 29 ноября, стало известно, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех атомных электростанциях (АЭС) Украины.

21 ноября в Кремле призвали страны Запада повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС. За день до этого советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных, охраняющих объект, может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций. ЗАЭС перешла в собственность РФ после воссоединения Запорожской области с Россией по итогам референдума.

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