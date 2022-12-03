Более 22 т семян заготовили регионы Дальнего Востока

Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) заготовили 22,22 т семян лесообразующих пород. Об этом сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО в соцсети «ВКонтакте».

«Итоги заготовки семян древесных пород будут подведены в конце года, но уже сейчас можно выделить лидеров среди регионов на Дальнем Востоке — это Хабаровский край (9098 кг), следом идет Приморский край (7395 кг)», — рассказал замначальника департамента Сергей Ковалев.

Речь идет о семенах кедра, сосны, ели, лиственницы, дуба и других деревьев лесообразующих пород. Весной 2023 года одна их часть будет высеяна в лесных питомниках, а другая часть заложена на хранение в резерв, который используется в неурожайные годы.

Как отмечает ИА PrimaMedia, запланированные в Приморье на этот год лесовосстановительные работы уже завершены. По данным на начало декабря, лесовосстановление выполнено на 11,6 тыс. га, что превышает план на несколько десятков гектаров.