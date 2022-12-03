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Политолог заявил о неспособности Байдена противостоять Маску

Политолог Станкевич заявил о неспособности Байдена противостоять Маску
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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В настоящее время в США есть запрос на политиков, которые могут помочь сформироваться новой политической элите вместо старой двухпартийной, поэтому у американского предпринимателя Илона Маска хорошие перспективы, а президент США Джо Байден не способен ему противостоять. Такое мнение 3 декабря в беседе с «Известиями» выразил политолог Сергей Станкевич.

«Значение Маска будет возрастать, потому что есть огромный запрос на политиков, преодолевающих традиционный двухпартийный конфликт, потому что всё больше избирателей, особенно молодых, просвещенных, видят, что этот традиционный конфликт бессодержателен с точки зрения XXI века. И нужны такие люди будущего типа Маска, которые должны помочь сформироваться новой политической элите вместо старой двухпартийной. Так что у Маска хорошая перспектива», — сказал он.

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По мнению Станкевича, Байдену следует подумать, как демократам «не потерять Белый дом» на президентских выборах в 2024 году.

Кроме того, политолог отметил, что Маск не зависит от того, даст ли ему денег американский лидер или нет. Станкевич сомневается в том, что Байден способен повлиять на бизнесмена.

«Если говорить о развитии программы SpaceX, то на нее утверждено ассигнование, и никакой Байден здесь ничего не поменяет. Если говорить о Starlink (система спутниковой связи. — Ред.), то здесь тоже с точки зрения финансовой не подберешься к Маску. Тут можно скорее законодательно ограничить его активность в средствах массовой коммуникации. Тем более что он неосторожно купил Twitter и здесь подставился», — пояснил он.

По словам эксперта, сейчас в США назревает законодательная атака на крупные интернет-платформы, считается, что они имеют слишком большое влияние в обществе и их необходимо ограничить.

Накануне Маск и журналист Мэтт Таибби опубликовали в Twitter внутренние документы компании, в которых содержится информация об инциденте с ноутбуком сына президента США Хантера Байдена. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала разоблачение Байдена-младшего, используя информацию, найденную в секретных письмах на его ноутбуке. Однако Twitter принял меры, чтобы скрыть эту историю, удалив ссылки и разместив предупреждения о том, что эта информация может быть «небезопасной».

17 ноября член комитета по надзору в палате представителей республиканец Джеймс Комер объявил, что в отношении Джо Байдена и членов его семьи будет проведено расследование по подозрению в участии в международных бизнес-схемах. Он отметил, что расследование будет касаться в том числе возможных случаев мошенничества и коррупции.

20 ноября Илон Маск признал, что ему стоит готовиться к росту атак со стороны администрации президента США Джо Байдена. Об этом он заявил, отвечая на комментарий пользователя с опасениями об ответных мерах со стороны «левых политиков» и конкурентов в медиа.

Кроме того, в начале ноября Байден заявил, что купленная Маском социальная сеть Twitter «извергает ложь» по всему миру, вызывая всеобщее беспокойство.

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