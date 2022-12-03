Глава Росгвардии Золотов проверил подразделения ведомства в ЛНР

Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил подразделения ведомства в Луганской Народной Республике (ЛНР), видеокадры поступили «Известиям» в субботу, 3 декабря.

Генерал армии проинспектировал условия несения службы, пообщался с бойцами и наградил отличившихся в спецоперации сотрудников.

«В ходе специальной военной операции личный состав демонстрирует высокий профессионализм, мужество и отвагу, взаимопомощь и выучку. Я разговаривал с бойцами, они очень довольны экипировкой, вооружением, пропитанием», — сказал он.

Также Золотов ознакомился с бытом сотрудников, проинспектировал спецтехнику. Ему показали трофейные орудия, вооружения и найденную у украинских боевиков экстремистскую литературу, с помощью которой они вели пропаганду. Также он возложил цветы к местам боевой славы.

В ходе поездки глава Росгвардии вручил государственные награды отличившимся в ходе специальной военной операции бойцам.

Росгвардейцы участвуют в спецоперации с первых дней, они выполняют как боевые задачи, так и содействуют гражданам в налаживании мирной жизни. Как указал Золотов, бойцы также помогают мирным жителям продуктами и лекарствами, сопровождают под охраной колонны с гуманитарным грузом.

Ранее, 28 ноября, артиллерия Росгвардии сорвала очередную попытку переправы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левый берег Днепра и Каховского водохранилища. По данным ведомства, только за последнюю неделю бойцы выполнили около тысячи огневых и тактических задач.

25 ноября в ведомстве сообщили о нанесении ударов по двум станциям с лодками для переброски десанта ВСУ на левый берег Днепра.

Также стало известно, что сотрудниками Росгвардии были задержаны украинские священники, у которых обнаружили и изъяли взрывчатку, детонаторы и пистолеты.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

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