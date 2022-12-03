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Воздушная тревога объявлена в ряде областей на северо-востоке Украины
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Воздушная тревога объявлена в ряде областей на северо-востоке Украины

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Это следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 3 декабря.

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Ранее в этот день экстренные отключения света ввели в Киеве и Одесской области, временно отменив графики стабилизационных отключений.

По данным «Укрэнерго» на 30 ноября, дефицит мощности электроэнергии в стране составляет 27%.

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отмечал, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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