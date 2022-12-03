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В результате ДТП с автобусом в Саратове пострадали 10 человек
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В результате ДТП с автобусом в Саратове пострадали 10 человек

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Фото: ГИБДД РФ
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В Кировском районе Саратова автобус врезался в столб, пострадали 10 человек. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Сегодня в Саратове в дорожно-транспортном происшествии с автобусом № 11 пострадали 10 человек. По предварительным данным, причина аварии — отказ тормозов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

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Губернатор Роман Бусаргин поручил министру здравоохранения региона Олегу Костину взять на особый контроль оказание первой медпомощи пострадавшим.

Как указал Костин в Telegram-канале, за медпомощью обратились 11 человек: 10 — с травмами, один — с артериальной гипертонией. Госпитализированы восемь человек.

На месте ДТП работают бригады скорой медицинской помощи. Также там находится начальник областного управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин.

Ранее, 30 ноября, семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области. Авария произошла в городе Узловая. Автобус, перевозивший работников магазинов сети «Магнит» по маршруту Тула – Узловая – Новомосковск, столкнулся с автопоездом, который был припаркован на обочине трассы. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем.

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