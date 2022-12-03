На МКАД бензовоз застрял колесами в отбойнике

На внутренней стороне 103-км МКАД бензовоз выехал на полосу встречного движения и застрял колесами на разделительном отбойнике. Авария произошла днем в субботу, 3 декабря.

На кадрах видно, что на месте работают сотрудники ГИБДД и ЦОДД. Подробности происшествия уточняются, сведений о пострадавших нет.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в результате происшествия образовалась пробка. Пользователи предупреждают, что на данном участке дороги очень скользко.

1 декабря пять человек пострадали в ДТП с такси на юге Москвы. Подробности аварии также не сообщались.