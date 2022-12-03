В ЕК допустили запрет Twitter в Евросоюзе в случае несоблюдения правил

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон снова пригрозил запретить в Евросоюзе сервис коротких сообщений Twitter, если площадка не будет придерживаться правил ЕС по модерации контента. Об этом политик заявил 1 декабря, сообщает новостное издание T3n.de.

По словам Бретона, в Европе внимательно следят за происходящим в соцсети.

«И я могу вас заверить, что птица (логотип Twitter — голубая птица. — Ред.) будет летать по европейским правилам», — сказал он.

По словам Бретона, он общался с новым владельцем сервиса Илоном Маском в Техасе, когда тот только раздумывал о покупке сервиса.

«Я ему конкретно сказал, какие критерии будут работать для системной платформы. И он ответил, что для него это подходит», — подчеркнул еврокомиссар.

Бретон добавил, что встретится с Маском до Рождества. Если соцсеть будет нарушать правила, то получит штраф, а если игнорирование правил продолжится, то платформу отключат в Европе, указал он.

Ранее, 30 ноября, газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Евросоюз пригрозил владельцу Twitter запретить социальную сеть в случае, если платформа не будет соблюдать правила ЕС о модерации содержания записей пользователей.

По данным издания, Бретон указал Маску на необходимость придерживаться списка правил ЕС, среди которых в том числе отказ от «произвольного» восстановления заблокированных пользователей, «агрессивное» преследование дезинформации и согласие на «обширный независимый аудит» платформы к следующему лету.

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.