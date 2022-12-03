Глава МИД Украины сообщил о кампании запугивания украинских послов

Посольства Украины получили 17 анонимных посылок с настоящей или фальшивой взрывчаткой либо частями тел животных. Об этом 3 декабря заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

По его словам, началась кампания по запугиванию украинских дипломатов во всем мире.

«Эта кампания направлена ​​на то, чтобы посеять страх и запугать украинских дипломатов», — сказал дипломат американскому журналисту.

Сотруднику CNN показали фото одного из писем, содержащих то, что, по словам официальных лиц, было глазом свиньи.

«Всё началось со взрыва у посольства Украины в Испании», — сказал Кулеба.

Говоря о том, кто может стоять за подобными рассылками, Кулеба отметил, что в рассылке отправлений виновата якобы либо Россия, либо кто-то поддерживающий ее политику.

«Вывод сделают следователи, но я думаю, что эти две версии наиболее логичны», — добавил дипломат.

Днем ранее представитель МИД Украины Олег Николенко на странице в Facebook (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) заявил, что в украинские посольства и консульства продолжают поступать угрозы. По его словам, посольства в Венгрии, Нидерландов, Польши, Хорватии, Италии, Австрии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно получили пакеты. В них были глаза животных.

1 декабря полиция Испании перехватила конверт, адресованный премьер-министру Испании Педро Санчесу, в котором находилась взрывчатка. В тот же день в посольстве США в Мадриде нашли посылку, предположительно, со взрывчаткой внутри. Позже ее взорвали.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде сдетонировало взрывное устройство. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения и смог самостоятельно добраться до больницы.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка после обнаружения в стране нескольких посылок со взрывчатыми веществами заявил, что отправка посланий может быть связана с конфликтом на Украине.

Судья Хосе Луис Калама решил объединить все эти дела в одно, рассматривается дело по статье «Терроризм».