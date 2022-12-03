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Илон Маск раскрыл часть документов по сокрытию Twitter истории с письмами Хантера Байдена

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Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск и журналист Мэтт Таибби 2 декабря опубликовали в социальной сети внутренние документы компании, в которых содержится информация об инциденте с ноутбуком сына президента США Джо Байдена Хантера.

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Как утверждает Маск, часть фактов прошла перед публикацией двойную проверку.

В первом посте разоблачения Таибби указывает, что функция контроля над высказываниями в публикациях, изначально создававшаяся Twitter для борьбы со спамом и финансовыми мошенниками, часто использовалась в политических целях. При этом в 2020 году удаление твитов по политическим заказам стало обычным явлением.

Журналист показал фотографию переписки, в которой представитель Демократической партии США попросил руководство соцсети удалить нескольких твитов. В следующем посте Таибби поделился фото с подтверждением того, что по просьбе политической партии могли быть удалены или просмотрены аккаунты любых пользователей.

По данным расследования, в 2020 году такие инструменты цензуры были доступны как демократам, так и республиканцам, хотя Демократическая партия обладала большими техническими и иными возможностями. Компания Twitter, в свою очередь, обрабатывала все запросы властей.

Отмечается, что наиболее массировано инструменты такой цензуры применялись в истории с сыном президента США Хантером Байденом. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала разоблачение Байдена-младшего, используя информацию, найденную в секретных письмах на его ноутбуке.

«Twitter приняла чрезвычайные меры, чтобы скрыть эту историю, удалив ссылки и разместив предупреждения о том, что (эта информация) может быть «небезопасной». Они даже заблокировали прямую передачу через сообщения, а такой инструмент предназначен лишь для исключительных случаев, например, в отношении детской порнографии», — подчеркнул Таибби.

Как пояснила тогда исполнительный директор по общественной политике Twitter Кэролайн Стром, публикации были заблокированы за нарушение политики компании из-за «незаконно полученных материалов». Таибби утверждает, что решение по личным материалам Хантера Байдена принималось на самом высоком уровне, однако экс-генеральный директор Twitter Джек Дорси не был осведомлен о ситуации.

В марте сообщалось, что отчет, опубликованный газетой New York Times, подтвердил подлинность компрометирующих электронных писем, которые были обнаружены в 2020 году на ноутбуке Хантера Байдена. Переписки подтверждают, что сын президента США использовал свое политическое влияние в зарубежных деловых отношениях.

Также эксперты установили подлинность писем и фотографий, которые содержались в ноутбуке Хантера. Мужчину подозревают в причастности к наркотрафику и проституции.

14 октября экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс рассказал «Известиям», что Хантеру Байдену могут предъявить обвинения в налоговых преступлениях и ложных показаниях при покупке оружия. Он считает, что политической карьере его отца ничто не угрожает, так как ФБР не рискнет расследовать более серьезные преступления.

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