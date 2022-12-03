Пленные солдаты ВСУ объяснили ношение гражданской одежды в ДНР

Пленные украинские военнослужащие рассказали, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляло их переодеваться в гражданскую одежду, чтобы ходить по улицам населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР). Причина крылась в плохом отношении местных жителей к украинской армии.

«Мы понимаем, на этой территории не совсем любят украинских военных», — сказал «РИА Новости» 3 декабря Александр Павленко.

Его сослуживец Александр Калиновский добавил, что его подразделению строго запретили разговаривать с местными и даже выходить из дома, где они проживали.

«Один раз только в магазин ходили за эти десять дней — и всё. Нам сказали не ходить, чтобы не светиться», — рассказал он.

По его словам, местные жители не должны были знать, что рядом проживают бойцы ВСУ. Командование приказало сидеть безвылазно в одном из домов, рассказал пленный.

В июле Минобороны РФ рассказало о провокации ВСУ, которые переодевались в российскую форму и грабили частные дома в Славянске. При этом специально осуществлялась фото- и видеосъемка, чтобы обвинить в этом российских военных.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

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