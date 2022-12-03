Тела трех человек обнаружили в гараже на востоке Москвы
Тела трех человек обнаружили в субботу, 3 декабря, в одном из гаражей на 2-м Иртышском проезде в Москве. По предварительным данным, причиной смерти стал угарный газ.
По информации «Известий», накануне вечером четверо мужчин отправились в гараж, чтобы починить автомобиль. Позднее один из них ушел за запчастями, а когда вернулся под утро, обнаружил тела своих товарищей.
На месте работают специалисты, обстоятельства происшествия устанавливаются.
28 ноября три человека пострадали в результате отравления угарным газом в Бердске Новосибирской области. Предположительно, угарный газ начал поступать в комнаты из-за неисправности дымохода печного отопления.