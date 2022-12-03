Американское правительство скрывает, что население страны хочет иметь хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом 1 декабря в эфире ОСН заявила независимый кандидат в сенат США от штата Нью-Йорк Диана Саре.

«В США не хотят показывать правду, что люди хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и всем миром», — сказала она в ходе пресс-конференции.

По словам политика, Вашингтон контролирует СМИ и поддерживает свое видение мировой повестки и имидж.

Как обратила внимание Саре, итоги выборов на Тайване являются примером того, что люди не хотят войны с Китаем. Данные стали показательным и удивительным эпизодом, подчеркнула политик.

«Люди массово шли голосовать, потому что они искренне против войны с Китаем», — сказала кандидат в сенат.

30 ноября кандидат на пост американского посла в России Линн Трейси заявила, что рассчитывает на расширение каналов связи между Москвой и Вашингтоном. Она отметила, что во время ее пребывания на посту заместителя посла США в Москве наблюдалось серьезное сужение каналов связи, так как Россия якобы избегала многих встреч с американскими представителями.

Ранее, 28 ноября, временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила, что между главами Центрального разведывательного управления и Службы внешней разведки Уильямом Бернсом и Сергеем Нарышкиным существует канал для управления рисками, в особенности ядерными. Она уточнила, что данный канал связи страны вновь могут задействовать, однако пока этого в планах нет.

Также в начале ноября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ и США продолжают точечно взаимодействовать в тех сферах, где это важно, Москва открыта к диалогу. Она добавила, что точечные контакты по линии российских ведомств и структур США сохраняются и не связаны с понятием полноформатных отношений.

Тогда же руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс указал на важность сохранения каналов диалога с РФ на фоне напряженности между странами.

Жители Тайваня 26 ноября выбирали мэров городов, глав уездов, депутатов городских и уездных собраний, глав сельских управ и руководителей других органов власти. Всего были распределены порядка 11 тыс. мандатов чиновников разных уровней.

По данным ЦИК острова, правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия (ДПП), выступающая за независимость острова и против сближения с Пекином, проиграла выборы.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.