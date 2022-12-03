Расчеты САУ «Акация» уничтожили ствольную артиллерию украинских боевиков

Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» подразделения Южного военного округа (ЮВО) выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Кадрами работы поделился корреспондент «Известий» Роман Польшаков в субботу, 3 декабря.

«Сегодня была поставлена задача поразить ствольное орудие. Выехали двумя расчетами, заняли огневую позицию. Цель наблюдалась с квадрокоптера. Цель была поражена», — рассказал о выполнении боевой задачи артиллерийского дивизиона старший офицер батареи с позывным Нева.

Он добавил, что в ходе СВО расчеты привыкли к различным ситуациям и выполняют по несколько огневых задач в день.

«Дивизион стреляет каждый день, выполняет по две, по три огневые задачи. Ну вот сегодня уничтожили вражескую ствольную артиллерию», — добавил Нева.

Артиллеристы поддерживают действия мотострелковых подразделений и поражают все виды укреплений украинских военных, колонны военной техники националистов, совершающих марш, скоплениям живой силы. Отмечается, что они получают информацию о позициях противника от расчетов беспилотных летательных аппаратов, которые также корректируют огонь орудий.

Также сообщается, что в составе артиллерийских расчетов уверенно действуют в том числе и военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, которые прошли полный курс боевой подготовки. По оценке Невы, они уверенно себя чувствуют в воинском коллективе и отлично решают все поставленные задачи.

Ранее, 28 ноября, Роман Польшаков показал, как российские САУ «Акация» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ. По словам артиллеристов, надежность установки не вызывает вопросов: даже с большим настрелом и пробегом порядка 5 тыс. км эти орудия бьют точно в цель.

До этого, 20 ноября, военкор «Известий» Леонид Китрарь запечатлел боевую работу самоходной артустановки «Акация». Военные продемонстрировали свой профессионализм, ликвидировав батарею украинских боевиков. Среди главных целей САУ — укрепления, опорные пункты и артиллерия ВСУ, огонь на подавление, которые определяют беспилотники, осуществляющие разведку.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне ухудшения обстановки в регионе из-за ударов со стороны украинских военных.

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