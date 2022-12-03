Эксперты назвали города с самыми быстрыми продажами новостроек

Скорость совершения сделок на первичном рынке начала расти. С одной стороны, сказывается сезонность, с другой — риск изменения условий ипотечного кредитования новостроек с 2023 года, рассказал «Известиям» директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«В целом скорость покупки новостроек всегда в 1,5–2 раза выше, чем на вторичном рынке, где нередко значение имеет не только локация и площадь, но и качество ремонта, соседство и целый ряд других факторов», — отметил Зайцев.

По данным «Этажей», быстрее всего новостройки покупают в Новосибирске, где средний срок экспозиции квартир в новостройках в ноябре оказался всего 17 дней. На втором месте Краснодар (35 дней), и замыкает тройку лидеров Москва (36 дней). Четвертое место занял Екатеринбург со средним сроком продажи квартиры в новостройке — 36,5 дня. Пятое — Санкт-Петербург (37 дней), сообщили эксперты.

В среднем по стране срок покупки новостроек составляет около 40 дней, добавили в компании.