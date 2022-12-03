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Юрист напомнила россиянам о повышенной оплате за работу в праздники

Юрист Астаева: работа в праздничный день оплачивается в двойном размере
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Оплата за работу в праздничный день осуществляется не менее чем в двойном размере. Об этом сообщила адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева в субботу, 3 декабря.

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Она отметила, что по желанию сотрудника ему может быть предоставлен другой день отдыха, тогда оплата пойдет в одинарном размере. Отмечается, что, согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, повышенная оплата труда положена всем работникам за часы, отработанные в выходной или праздничные дни.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или праздничный день могут устанавливаться коллективным договором или иными правовыми актами, передает «Прайм». К примеру, если на выходной или праздник приходится часть рабочего дня (смены), то в повышенном размере оплачиваются часы, отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

Ранее, 27 ноября, руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала, выгодно ли брать отпуск в январе и как праздники отразятся на зарплате. По ее словам, если работнику установлен оклад, продолжительные выходные не должны сказаться на его заработной плате.

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