Стало известно о гибели двух человек в результате пожара в Подмосковье

В Московской области произошло возгорание в частном доме. В результате происшествия два человека погибли, о чем стало известно в субботу, 3 декабря.

По данным телеканала РЕН ТВ, возгорание произошло в Сергиево-Посадском районе в 6:11 мск. На место выехали экстренные службы.

В настоящее время у дома продолжают работать спасатели и правоохранительные органы. Выясняются обстоятельства произошедшего и личности погибших.

Ранее, 2 декабря, в Москве загорелся Микояновский мясокомбинат на Волгоградском проспекте. Очевидцы в соцсетях поделились кадрами с места происшествия. На них видно, как горит крыша мясокомбината. С горящего склада спасатели эвакуировали 12 человек.