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Госдеп: США ждут, что ситуация в экономике России будет «устойчивой, стабильной и мрачной»

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По прогнозам США, ситуация в российской экономике будет «стабильной и мрачной». Об этом в пятницу, 2 декабря, заявила главный экономист Госдепартамента США Эмили Бланшар.

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«Прогнозы того, что произойдет в будущем (с экономикой РФ. — Ред.), остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», — сказала она.

Как сообщает «РИА Новости», экономист отметила, что рост российской экономики в перспективе будет зависеть от изменений мирового спроса на нефть и от снижения влияния негативных последствий для экономики в рамках фискальной и монетарной политики власти.

Ранее, 23 ноября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам отметил, что экономика России продолжает адаптироваться к текущим вызовам. Некоторые замедления динамики в текущих условиях неизбежны. При этом экономика страны показывает устойчивость к целому ряду рисков.

Президент России Владимир Путин 8 ноября заявил, что инфляция в России в начале 2023 года может опуститься до 5%. Глава государства со ссылкой на экспертов и правительство сообщил, что тенденция к снижению инфляции является устойчивой. При этом зарплаты людей должны расти быстрее цен, добавил Путин, отметив, что на данный момент темпы роста зарплат отстают.

28 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Она также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%.

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