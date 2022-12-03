Белый дом: слова Байдена о готовности к переговорам не означают изменения позиции США

Позиция президента США Джо Байдена по вопросу конфликта на Украине не изменилась, несмотря на его слова о возможных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Ничего не изменилось. Президент четко дал понять, что в отношении Украины ничего не будет решаться без участия самой Украины. Президент также дал понять, что не намерен встречаться с господином Путиным, так как он не продемонстрировал готовности положить конец конфликту», — сказала она в ходе брифинга.

Жан-Пьер также уточнила, что американская сторона будет оказывать Украине помощь столько, сколько потребуется.

Ранее, 1 декабря, Байден в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов вести переговоры о завершении специальной военной операции по защите Донбасса, если тот примет такое решение. При этом, по словам Байдена, у него нет в ближайшее время планов контактировать с российским президентом.

24 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что нынешняя политика Запада исключает вероятность переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров, но чем дольше Киев будет противиться дипломатическому решению, тем труднее будет договариваться.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября подписал указ о невозможности переговоров с Путиным. Таким образом он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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