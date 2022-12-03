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Дипломаты предупредили об усилении неопределенности на рынке сырья из-за введения потолка цен

Посольство РФ в США: введение потолка цен на российскую нефть усилит неопределенность и рост издержек для потребителей сырья
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Введение потолка цен на российскую нефть способствует усилению неопределенности и росту издержек для потребителей сырья. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявило посольство России в Вашингтоне.

Потолок нефтяной: чем может обернуться введение лимита цен на сырье из России
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Как подчеркнули дипломаты, уже сейчас можно наблюдать последствия очередных необдуманных санкций и запретов на российские ресурсы в виде дисбалансов на энергетических площадках.

«Более того, ни одна из стран теперь не застрахована от введения потолка против своей экспортной продукции по политическим причинам. Вне зависимости от нынешних «заигрываний» с опасным и нелегитимным инструментом, уверены в том, что наша нефть продолжит пользоваться спросом», — отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии РФ.

Ранее этим же днем, 2 декабря, страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель. Ограничение должно вступить в силу 5 декабря. Соответствующий консенсус был достигнут в соответствии с единогласным решением стран — членов Европейского союза.

Как пояснила глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лимит стоимости российской нефти, поставляемой по морю, будет регулируемым. Такая мера позволит реагировать на дальнейшее развитие ситуации на рынке, добавила политик.

Тем же днем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать на тот момент предварительное согласование потолка цен на нефть РФ. При этом несколькими днями ранее, 27 ноября, Песков напомнил: позиция Москвы — отказаться торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок стоимости на российские энергоресурсы.

Еще в октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий того, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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