Шлеменко рассказал о поведении Исмаилова с соперниками

Российский боец Александр Шлеменко заявил, что его оппонент боец ММА Магомед Исмаилов всегда пытается расслабить своих противников своим юморным поведением. Об этом в субботу, 3 декабря, он рассказал в беседе с «Известиями».

По словам бойца, он индивидуально настраивается под каждого противника. Кроме того, в подготовке важную роль играет психология и взаимоотношения между людьми.

«Если вы посмотрите например, Магомед пытается постоянно расслабить своих соперников. Хиханьки да хахоньки. Главное — не вестись на разводки», — рассказал спортсмен.

Кроме того, Шлеменко назвал бой с Исмаиловым сложным экзаменом, который нужно сдать на отлично.

Ранее в этот день Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко провели финальную битву взглядов перед боем. Исмаилов рассказал, что мысли о предстоящем бое с Александром Шлеменко мешают ему спать.

29 ноября Шлеменко назвал руки Исмаилова самым опасным оружием бойца. Он также заявил, что готовился к бою с соперником даже больше, чем было нужно.

При этом Исмаилов днем ранее рассказал, что самой слабой стороной Шлеменко является борьба. Он уверен, что Шлеменко не удастся его повалить, чтобы перевести поединок в партер.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встречу спортсменов в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.