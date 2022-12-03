Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон представил новый бомбардировщик B-21 Raider
Мир
Источник сообщил о прибытии польского спецназа в Днепропетровскую область
Экономика
Дипломаты предупредили об усилении неопределенности на рынке сырья из-за введения потолка цен
Общество
СК начал проверку из-за гибели работника на руднике в Забайкалье
Политика
Сенатор Пушков усомнился в лидерстве ФРГ в Европе
Мир
Премьер-министр Финляндии Марин признала военную зависимость Европы от США
Мир
Госдеп США заявил о давней верности Эдварда Сноудена России
Мир
Маск анонсировал публикацию документов о замалчивании Twitter скандала с Хантером Байденом
Мир
Байден назвал Францию «Фрэнком» на ужине с Макроном
Спорт
Швейцария обыграла Сербию и вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре
Экономика
Договоренность G7 о предельной цене на российскую нефть вступит в силу 5 декабря
Спорт
Знарок покинул пост главного тренера ХК «Ак Барс»
Сюжет:

Шлеменко рассказал о поведении Исмаилова с соперниками

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец Александр Шлеменко заявил, что его оппонент боец ММА Магомед Исмаилов всегда пытается расслабить своих противников своим юморным поведением. Об этом в субботу, 3 декабря, он рассказал в беседе с «Известиями».

По словам бойца, он индивидуально настраивается под каждого противника. Кроме того, в подготовке важную роль играет психология и взаимоотношения между людьми.

Улыбка раздора: чем закончится бой Шлеменко и Исмаилова
Два самых обсуждаемый российских бойца ММА наконец-то сойдутся в октагоне

«Если вы посмотрите например, Магомед пытается постоянно расслабить своих соперников. Хиханьки да хахоньки. Главное — не вестись на разводки», — рассказал спортсмен.

Кроме того, Шлеменко назвал бой с Исмаиловым сложным экзаменом, который нужно сдать на отлично.

Ранее в этот день Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко провели финальную битву взглядов перед боем. Исмаилов рассказал, что мысли о предстоящем бое с Александром Шлеменко мешают ему спать.

29 ноября Шлеменко назвал руки Исмаилова самым опасным оружием бойца. Он также заявил, что готовился к бою с соперником даже больше, чем было нужно.

При этом Исмаилов днем ранее рассказал, что самой слабой стороной Шлеменко является борьба. Он уверен, что Шлеменко не удастся его повалить, чтобы перевести поединок в партер.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встречу спортсменов в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022