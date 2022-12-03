Путин: многие из российских военных комплексов, включая ядерные, не имеют аналогов

Многие из российских военных комплексов, включая ядерные, не имеют аналогов. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении госкорпорации «Росатом» с 15-летием.

«Росатом» вносит огромный вклад в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи нашей ядерной триады, в разработку и постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружений и военной техники. Многие из них не имеют аналогов в мире», — сказал он в послании.

Глава государства отметил, что некоторые достижения госкорпорации имеют не просто рекордный, а прорывной характер. Это позволяет России быть среди мировых лидеров в атомной энергетике и обеспечивает стране технологическую независимость.

Также Владимир Путин указал, что атомная отрасль вносит уникальный вклад в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности России.

«Конкретные разработки, часто уникальные решения, предложенные специалистами «Росатома», широко востребованы в самых разных отраслях и сферах, способствуют решению многих приоритетных задач, достижению национальных целей развития России», — заключил Путин.

В поздравлении президент РФ также указал на вклад «Росатома» в укрепление ядерного щита России. По словам российского лидера, Россия располагает такими технологиями использования ядерной энергии, которые обеспечивают ей конкурентоспособность надолго.

19 ноября в госкоропорации «Росатом» сообщили о начале строительства второго энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Эль-Дабаа» в Египте при участии российской стороны.