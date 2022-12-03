Украинские пленные рассказали о запрете общаться с местным населением ДНР

Украинские боевики переодевались на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в гражданскую одежду из-за негативного отношения местных жителей к вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом рассказал украинский пленный Александр Павленко в субботу, 3 декабря.

«Мы понимаем, на этой территории (ДНР. — Ред.) не совсем любят украинских военных, поэтому переодевались», — передает его слова «РИА Новости».

Украинский пленный Александр Калиновский поделился, что боевикам запрещали разговаривать с местными жителями.

«Нам нельзя было с местными разговаривать вообще. Сказали ни с кем не общаться. Один раз только в магазин ходили за эти 10 дней — и всё. Нам сказали не ходить, чтобы не светиться. Чтобы местные люди не знали, что мы здесь живем», — добавил он.

По его словам, командование приказало сидеть безвылазно в одном из домов.

В июле Минобороны РФ рассказало о провокации ВСУ, которые переодевались в российскую форму и грабили частные дома в Славянске. При этом специально осуществлялась фото- и видеосъемка, чтобы обвинить в этом российских военных.

Тогда же бывший посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник также сообщал, что в Славянске готовятся провокации и постановки ВСУ для выявления «коллаборантов». Местные жители сообщают, что в городе в нескольких районах замечены группы боевиков, переодетых в российскую форму с георгиевскими лентами.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».