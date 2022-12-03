В Москве прошел форум боевых искусств «Битва чемпионов 14: Школа против школы». Трансляция мероприятия велась на сайте Российского союза боевых искусств (РСБИ).

Спортсмены представляли разные виды боевых искусств: армейский рукопашный бой, вестилевое каратэ, грэпплинг, куда, рукопашный бой, самбо, тайский бокс и ушу. По итогам поединков абсолютным чемпионом форума стал представитель ушу Шамиль Усаев.

На церемонии открытия мероприятия выступил зампред правительства России Юрий Трутнев и объявил об отправке более 90 спортсменов-добровольцев в зону спецоперации по защите Донбасса. Он уточнил, что после соревнований спортсмены отправятся на подготовку, а затем — в зону СВО.