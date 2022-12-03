Кириенко назвал высшей миссией бойца возможность встать на защиту Родины

Высшая миссия для бойца — возможность встать на защиту своего народа и своей страны. Об этом заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко в пятницу, 2 декабря, во время церемонии награждения на форуме боевых искусств «Битва чемпионов — 14: Школы против школы».

«Настоящий боец всегда способен защитить себя. Мастер боевых искусств способен свое искусство использовать для того, чтобы защитить тех, кто нуждается в помощи и защите. Высшая миссия — это возможность встать на защиту своего народа и своей страны — России», — передает его слова ТАСС.

С Кириенко на сцене находился отряд добровольцев Российского союза боевых искусств (РСБИ), который отправится в зону специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

«Спасибо вам большое за это, ребята. Победа будет за нами», — добавил он.

Ранее этим же днем вице-премьер России Юрий Трутнев сообщил, что более 90 добровольцев РСБИ отправятся в зону проведения спецоперации. В пресс-службе аппарата Трутнева пояснили, что отряд состоит из 98 добровольцев. Они пройдут подготовку в военном центре в Гудермесе.

Боевое слаживание будет проведено инструкторами спецназа, имеющими опыт участия в боевых действиях. Речь также идет о мастерах спорта международного класса и заслуженных мастерах спорта.

Ранее, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в спецоперации. Согласно документу, добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки. Кроме того, добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья во время участия в спецоперации, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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