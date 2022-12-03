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Байдену помогли найти выход после встречи с принцем Уильямом

Байдену помогли найти выход после встречи с принцем Уильямом

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Фото: The Hill
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Президенту США Джо Байдену помогли найти выход после встречи с наследником британской короны, принцем Уильямом. Видеозапись опубликовала газета The Hill в пятницу, 2 декабря, в своем Twitter.

На кадрах видно, как американский президент здоровается с принцем. Они о чем-то беседуют на протяжении двух минут. Затем Байден сделал несколько шагов в сторону камеры, но сотрудники безопасности указали правильное направление.

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Джо Байден регулярно становится предметом обсуждения из-за постоянных оплошностей и оговорок, которые допускает самый возрастной лидер США в истории.

Например, 1 декабря во время торжественного ужина в Белом доме с президентом Франции Эммануэлем Макроном он назвал Францию «Фрэнком».

21 ноября, президент США надел фартук задом наперед. Один из военных обратил на это внимание и помог главе государства переодеть фартук.

16 ноября он снова оступился на лестнице по дороге на мероприятие в рамках саммита «большой двадцатки» (G20) на индонезийском острове Бали.

До этого, 12 ноября, лидер США в очередной раз оговорился на публике — он перепутал Камбоджу с Колумбией и поблагодарил последнюю за председательство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Газета The Washington Post 7 ноября назвала Джо Байдена «абсолютным Пиноккио» из-за его неоднократных ложных заявлений и случаев, когда американский лидер путался в словах.

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