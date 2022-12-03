Синоптики рассказали москвичам о погоде 3 декабря

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица и от 8 градусов мороза ожидают жителей Московского региона в субботу, 3 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от -8 до -6 градусов, ночью ожидается понижение до 10 градусов ниже нулевой отметки.

В Московской области синоптики обещают от -10 до -5 градусов в дневное время суток и до 13 градусов мороза — в ночное.

Прогнозируется ветер юго-восточного направления со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба. Сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что следующим днем, 4 декабря, в Москве может быть побит рекорд атмосферного давления 68-летней давности.

1 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об усилении морозов на следующей неделе в столице и по области. Так, с понедельника, 5 декабря, в регион придут морозы до -11 градусов — это уже по-настоящему январская погода, заметил синоптик. В этой связи в Московской области повысят температуру в системе отопления.