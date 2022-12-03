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Боррель назвал количество обучающихся боевиков ВСУ в рамках миссии ЕС

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Фото: Соцсети
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Более 1 тыс. украинцев проходят обучение в рамках тренировочной миссии ЕС. Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказал председатель Европарламента Жозеп Боррель в своем Twitter.

Определились с солдатами: ЕС заявил об обучении 15 тыс. украинских военных
При этом новые санкции против РФ Брюссель не анонсировал

«Сегодня, миссия Евросоюза по содействию Украине достигла полной оперативной возможности. 1100 украинских солдат уже проходят военное обучение», — написал Боррель.

Он добавил, что миссия будет формировать новые предложения по обучению украинских боевиков для удовлетворения военных потребностей Киева. Кроме того, ЕС планирует предоставить Украине €16 млн для закупки вооружений.

1 декабря телеканал CNN узнал о планах Вашингтона значительно увеличить число тренируемых украинских боевиков. Уточняется, что подготовка считается более интенсивной, чем та, которую боевики получают в Польше и Великобритании.

В этот же день источники газеты The Washington Post раскрыли подробности программы обучения. По информации газеты, организацию тренировок боевиков курирует министр обороны США Ллойд Остин. Основной целью программы он ставит повышение способности украинских националистов маневрировать на поле боя.

Ранее, 24 ноября, около 40 канадских военных приступили к обучению украинских саперов на территории Польши. Днем ранее тренировочная миссия Евросоюза (ЕС) для украинской армии начала работу под командованием вице-адмирала Эрве Блежана.

15 ноября ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских боевиков на территории своих стран. Боррель заявил, что на территории Евросоюза будут проходить подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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