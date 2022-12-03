Евросоюз согласовал потолок цен на российскую нефть

Страны Евросоюза согласовали предельную цену на российскую нефть. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении, опубликованном в Twitter.

«Соглашение стран ЕС о предельных ценах на российскую нефть, согласованное вместе со странами G7 и другими партнерами, значительно сократит доходы России», — сказала она.

По ее словам, это усилит эффект антироссийских санкций, стабилизирует ситуацию на мировом энергетическом рынке и принесет пользу развивающимся экономикам по всему миру. Она добавила, что лимит стоимости российской нефти, поставляемой по морю, будет регулируемым.

Договоренность G7 о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель вступит в силу 5 декабря. Ранее ЕС хотел ввести потолок на уровне $75 за баррель, но Польша и страны Балтии настаивали на цене в $30 за баррель.

29 ноября обозреватель журнала The National Interest Мэтью Мэй заявил, что введение потолка цен на российскую нефть может обернуться для Запада негативными последствиями, а также сменить расклад сил в экономическом противостоянии с Москвой.

Еще в октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий того, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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