Маск анонсировал публикацию документов о замалчивании Twitter скандала с Хантером Байденом

В Twitter будут опубликованы документы, касающиеся замалчивания в соцсети скандала с ноутбуком Хантера Байдена. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск в пятницу, 2 декабря.

«То, что на самом деле произошло с замалчиванием истории Хантера Байдена в Twitter, будет опубликовано в 5 вечера по восточному времени (1:00 мск)», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Позже Маск написал, что информация задержится на 40 минут из-за проверки некоторых фактов.

В марте сообщалось, что отчет, опубликованный газетой New York Times, подтвердил подлинность компрометирующих электронных писем, которые были обнаружены в 2020 году на ноутбуке Хантера Байдена. Переписки подтверждают, что сын президента США использовал свое политическое влияние в зарубежных деловых отношениях.

Также эксперты установили подлинность писем и фотографий, которые содержались в ноутбуке Хантера. Мужчину подозревают в причастности к наркотрафику и проституции.

17 ноября член комитета по надзору в палате представителей, республиканец Джеймс Комер объявил, что в отношении Джо Байдена и членов его семьи будет проведено расследование по подозрению в участии в международных бизнес-схемах. Он отметил, что расследование будет касаться в том числе возможных случаев мошенничества и коррупции.

14 октября экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс рассказал «Известиям», что Хантеру Байдену могут предъявить обвинения в налоговых преступлениях и ложных показаниях при покупке оружия. Он считает, что политической карьере его отца ничто не угрожает, так как ФБР не рискнет расследовать более серьезные преступления.