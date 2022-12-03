В США спрогнозировали «стабильную и мрачную» экономику в России
Прогнозы о будущем российской экономики остаются «невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными». Об этом в пятницу, 2 декабря, заявила главный экономист Госдепартамента США Эмили Бланшар.
Она добавила, что экономический рост в ближайшем будущем будет зависеть от изменений мирового спроса на нефть, а также от снижения негативных последствий для российской экономики в рамках фискальной и монетарной политики властей, передает «РИА Новости».
23 ноября премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам отметил, что экономика России продолжает адаптироваться к текущим вызовам. Она показывает устойчивость к целому ряду рисков.
Ранее, 15 ноября, глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина оценила состояние российской экономики. Он отметила, что отказ от работы с Россией международных финансовых институтов неприятен, но российский рынок не разрушит.
8 ноября президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России в начале 2023 года может опуститься до 5%. Глава государства со ссылкой на экспертов и правительство сообщил, что тенденция к снижению инфляции является устойчивой.
28 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Она также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%.